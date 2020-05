Coronavirus, pranzo vietato in terrazza del vice Zingaretti a base di ostriche

Nel pieno dell'emergenza Coronavirus è spuntato il pranzo a Roma, su una terrazza del capo gabinetto del Lazio, nonchè braccio destro di Nicola Zingaretti in Regione, Albino Ruberti, con tanto di multa e polemiche. Lui prova a difendersi: "Era solo un pranzo di lavoro - spiega al Corriere della Sera - è stata una leggerezza. Ma chi mi conosce sa il lavoro che svolgo. Non facciamola più grande di quella che è". Ma su quel pranzo in terrazza spuntano dettagli, ad esempio il menù, a base di ostriche. "Ma era una degustazione, due piccole a testa. E poi, volete guardarmi nel piatto? Non capisco l’enfasi. Non si trattava né di una festa, né di una grigliata, come è stato scritto. Era un pranzo di lavoro». Vietato. «Lo so, non si doveva fare. Ma io, come altri, sto lavorando da 60 giorni senza domeniche, 25 Aprile e 1 Maggio. Quel giorno dovevamo parlare della ripartenza e dei trasporti e valutare l’aiuto della Protezione civile. Potevamo farlo in call, ma abbiamo deciso di mangiare insieme. Non a spese della Regione, pago sempre io i miei pranzi".