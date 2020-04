Coronavirus, Ricciardi: da scugnizzo nei film di Merola a consulente di Speranza

L'emergenza Coronavirus in Italia continua a tenere banco. Recentemente il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Roberto Speranza è stato al centro delle polemiche per una frase pronunciata sull'uso delle mascherine non essenziale per i sani: "Non compratele e non usatele". Frase che ha scatenato la polemica, con l'Oms che per voce del vicedirettore Ranieri Guerra si è affrettata a precisare: "Ricciardi non ha niente a che fare con noi". Tanto che anche il diretto interessato è stato costretto a precisare: "Non sono membro italiano del comitato esecutivo". Però il Fatto Quotidiano ha scoperto chi è stato in passato Walter Ricciardi, il professore ha iniziato la sua carriera lavorativa non negli ospedali, ma sui set cinematografici, intepretava spesso lo "scugnizzo napoletano" nei film di Mario Merola. Spesso in questi film veniva ucciso per agguati di camorra, anche l'Oms voleva la sua "testa", ma questa volta è andata meglio e resta al fianco del ministro Speranza come consulente, nonostante le polemiche.