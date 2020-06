Coronavirus, Rt sopra 1 nel Lazio, cala in Lombardia

Coronavirus: 181.907 i guariti, 1.363 piu' di ieri - Sono saliti a 181.907 i guariti e i dimessi per il Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.363. Giovedi' l'aumento era stato di 1.089. Il dato e' stato reso noto dalla Protezione Civile.



Coronavirus: 34.561 le vittime, 47 piu' di ieri - Torna a scendere l'incremento giornaliero delle vittime per Coronavirus in Italia. Sono 47 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 66 di ieri. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 18 mentre ieri erano state 36. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.561. Il dato e' stato reso noto dalla Protezione Civile.



Coronavirus: 238.011 contagiati, 251 piu' di ieri - Sono 238.011 i contagiati da Coronavirus in Italia, un numero in calo rispetto a ieri - quando erano 238.159 - per un ricalcolo della Regione Sicilia che ha sottratto 397 casi. L'incremento giornaliero e' dunque di 251 nuovi contagi (ieri era 333), 157 dei quali in Lombardia, pari al 62,5%. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Sono 5 le regioni ad aumento zero: Marche, Campania, Valle D'Aosta, Calabria e Basilicata.

Coronavirus: Rt sotto 1 in tutte le Regioni tranne il Lazio - Rimane sotto quota 1 l'indice di contagio Rt in tutte le Regioni italiane tranne il Lazio, che segna un 1,12 a causa dei focolai a Roma la scorsa settimana. E' quanto emerge dal report settimanale di monitoraggio della fase 2 di ministero della Salute e Iss. "In tutta la Penisola - si legge nel rapporto, riferito alla settimana 8-14 giugno - sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio corrente, con casi in aumento rispetto alla precedente settimana di monitoraggio in diverse Regioni/PPAA. Si conferma un Rt(1 a livello nazionale e quasi nella totalita' delle Regioni/PPAA". La Lombardia si ferma a un Rt di 0,82, in miglioramento rispetto allo 0,90 della scorsa settimana, il Veneto segna 0,69, mentre piu' alte sono Sicilia (0,72) e Toscana (0,74). Il Piemonte ha un Rt di 0,56, piu' o meno come Abruzzo (0,57) e Marche (0,59). Sale da 0 a 0,1 la Basilicata, mentre tocca lo zero l'Umbria. Molto basse Sardegna (0,03) e Calabria (0,04).