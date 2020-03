Coronavirus, sondaggio Ipsos: paura in aumento. Italia a rischio per il 46%

Il coronavirus fa veramente paura agli italiani, un italiano su due dice che il Paese è a rischio. Lo rivela un sondaggio Ipsos. A settembre l'ipotesi di un'epidemia era remota, probabile solo per un italiano su tre. Ma a gennaio si diffonde il Covid-19 e il 69% dell'opinione pubblica, secondo le rivelazioni Ipsos, è convinto che l'emergenza non sarà di breve durata, il 79% che il coronavirus infetterà tutti i mercati e il 60% che avrà un impatto su eventi di portata globale come le Olimpiadi 2020. Adesso, però nonostante la minaccia a livello personale e e locale resti contenuta (il 23% teme per sè, il 28% per la propria comunità-città), la percezione generale si è decisamente alzata, per un italiano su due il Paese è a rischio e il 39% pensa che non siano state adottate le giuste misure.