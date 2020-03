Coronavirus,supermercati al collasso:"Mancano frutta, verdura e carni bianche"



L'emergenza Coronavirus in Italia non dà tregua a nessuno, neanche ai supermercati presi letteralmente d'assalto. Prodotti di prima necessità come frutta e verdura. Ma anche le carni bianche, come polli e tacchini. La vendita è fuori controllo - spiega la direttrice della qualità Coop alla Stampa - non sempre la merce arriva a fine giornata. Le forniture - racconta Renata Pascarelli - in questo periodo devono essere quotidiane e non mancano problemi di produzione a causa della sovra richiesta e dei nuovi protocolli sanitari nelle aziende".



Tra i prodotti più introvabili ci sono i disinfettanti, ma anche "la carne bianca, pollo e tacchino, perché gli allevamenti sono esauriti e ci sono difficoltà a rimpiazzarli in breve tempo. Il sistema nel complesso regge, ma ci sono alcuni guai in vista. Nelle campagne - prosegue - non si trovano i raccoglitori di frutta e verdura e molti prodotti mancheranno. Speriamo che il governo trovi una soluzione perché si tratta di un settore già indebolito dal clima variabile, con poche piogge e recenti nevicate, e sostituirlo con l’importazione dall’estero risulta complicato. Uno dei nostri principali fornitori è la Spagna, ma sappiamo che si trova in una situazione simile".