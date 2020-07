Coronavirus, tampone positivo e va all'acquapark. Paura per un nuovo focolaio

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, complice anche episodi come quello successo a Latina. Dove un 37enne, dopo aver fatto il tampone ed essere risultato positivo, ha pensato bene di andare a trascorrere una giornata in un posto bello affollato, l'acquapark "Miami Beach di Borgo Piave". L'uomo ha raccontato l'episodio ed è scattato l'allarme. L'Asl di riferimento ha fatto partire l'indagine epidemiologica e disposto la sanificazione della struttura. Nel parco acquatico, già tutti i dipendenti si sono sottoposti al test in via precauzionale. Ora però si teme per un nuovo focolaio a Latina, i test a tappeto saranno decisivi per evitare il diffondersi del contagio.

L'uomo - riporta Il Messaggero - si è allontanato prima di avere il responso sul tampone ed è già noto alle forze dell'ordine. Potrebbe aver parlato dell'acquapark per non riportare i suoi reali spostamenti. Aveva dichiarato la residenza in un campo rom della capitale, ma gli agenti lo hanno invece rintracciato ad Aprilia. Secondo i titolari dell'acquapark, che hanno messo a disposizione i loro registri, l'uomo non si è mai recato nella struttura ed è passibile di denuncia.