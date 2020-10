Coronavirus, "vaccino: ecco quando sarà disponibile per tutti. Il calcio..."

Con questi numeri di casi positivi rischiamo un nuovo lockdown nazionale?

"No, forse lockdown mirati e sartoriali con stringenze sugli assembramenti".

Rischiamo forse una nuova chiusura delle scuole?

"Non credo proprio, massima attenzione ma sarebbe proprio l'ultimo stadio"

E il campionato di calcio?

"Valutare attentamento l'andamento con un regolamento più stringente di quello attuale".

Niente pubblico sugli spalti?

"Assolutamente no".

Discoteche?

"Chiuse, chiuse".

E i mezzi pubblici?

"Servono procedure e attenzioni più stringenti, ma è un settore nel quale è difficile agire".

Facciamo chiarezza, quando sarà pronto il vaccino?

"Uno o più di uno verranno registrati entro la fine dell'anno, ma la disponibilità per i cittadini ci sarà dopo l'estate del 2021, comunque non credo prima di agosto del prossimo anno".

Sarà obbligatorio?

"Difficile, anche se strategicamente sarebbe la soluzione migliore. Si farà in termini di raccomandazione".

E' vero che oggi il Covid-19 ha una carica virale più bassa rispetto a marzo?

"No, non è così. Oggi vediamo anche i casi clinicamente meno gravi che prima non vedavamo".

Trump e Melania positivi...

"Erano molto sportivi con uno stile di vita rischioso incontrando tante persone. Diciamo che il virus è democratico...Speriamo stiano bene".