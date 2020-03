Cronache

Mercoledì, 11 marzo 2020 - 18:38:00 Coronavirus, il web esorcizza scherzando, per fortuna. Ecco tutti i meme In queste ore difficili per il nostro paese il web, come di consueto, esorcizza la paura con vignette e meme

Guarda la gallery In queste ore difficili il web non perde l'occasione per esorcizzare la paura con l'ironia. Cercare di tenere un atteggiamento tranquillo e avere un umore positivo è molto importante per affrontare la meglio l'emergenza, per fortuna il web dà una mano.