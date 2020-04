Coronavirus, zanzare trasmettono il virus? Ecco la risposta degli esperti

La primavera avanza e con essa le temperature iniziano ad aumentare attestandosi ben oltre i 20°C su gran parte del Paese. In una situazione di emergenza come quella che sta vivendo l'Italia, molte speranze che il virus possa rallentare la sua corsa vengono riposte sull'arrivo dell'estate e del caldo. Secondo alcuni, l'arrivo di temperature più alte potrebbe favorire un'ulteriore diminuzione della diffusione del COVID-19.Tuttavia, con il sopraggiungere dell'estate va messo in conto anche il ritorno delle zanzare che, in realtà, sono già tra noi da qualche settimana. La domanda che sorge ora spontanea è questa: le ZANZARE posso trasmettere il covid-19? Il prof. REZZA risponde sui rischi di CONTAGIO da INSETTO

Sul ruolo di questi insetti sulla trasmissione di virus non sono ancora stati fatti studi sperimentali, ma gli esperti sono intervenuti per rassicurare e smontare le ipotesi di possibili contagi attraverso la loro puntura.Secondo il direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (ISS),Giovanni Rezza, "questo non è un virus che si trasmette per vettori (come potrebbe essere la zanzara), ma è il classico virus respiratorio quindi viene trasmesso attraverso le goccioline di saliva dette goccioline di flug'"

Dello stesso avviso è anche Ranieri Guerra, il vicedirettore generale Iniziative strategiche dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha precisato come le zanzare non siano veicolo del virus. Le zanzare, come ben risaputo, succhiano il sangue, aprendo un varco nella pelle dell'uomo, per iniettare una sostanza che lo rende più liquido. Poi lo accumulano nello stomaco, dove rimane, e lo passano a un'altra persona. Tuttavia, affinché il virus possa essere trasmesso è la zanzara stessa a dover essere infetta. Nel caso del Coronavirus, ad oggi, non ci sono elementi che ne dimostrino la possibilità di trasmissione attraverso la puntura. Il virus, inoltre, è recente, e non sembra essere esposto a particolari mutazioni che potrebbero portarlo ad infettare questo insetto.Infine, il COVID-19 prende di mira l'apparato respiratorio, mentre risulta meno presente nel sangue. Per questo, la principale fonte di contagio restano le piccole goccioline prodotte con uno starnuto o con un colpo di tosse.

Discorso diverso per la malaria che si trasmette, al 90% con la puntura di zanzara Anopheles femmine,che si nutre di sangue per portare a maturazione le uova. Il passaggio da uomo a uomo favorisce la trasmissione della malattia.



