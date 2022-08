"Correte, il mio papà picchia la mamma". Il coraggio di una bimba di 10 anni

La bimba di Anzio che ha fatto arrestare il padre violento

Una bimba di 10 anni della provincia di Roma ha trovato il coraggio di comporre il 112 e chiamare la polizia dalla sua cameretta, mentre nella stanza a fianco il padre stava picchiando la madre. La piccola - si legge sul Corriere della Sera - ha chiamato con il telefonino. "Aiutateci, vi prego: papà sta prendendo a schiaffi mamma", ha implorato la piccola alla quale l’operatore del numero unico di emergenza ha solo chiesto nome e indirizzo. Una villetta in via Nettunense, poco fuori Anzio, a una sessantina di chilometri da Roma. Dall’altra parte del telefono si sentivano ancora le grida della madre che tentava di sfuggire alla furia del marito, convinto da anni che abbia un altro con cui lo tradisce.

L’uomo, 44 anni, - prosegue il Corriere - ha continuato a minacciare di morte la moglie anche mentre i poliziotti lo invitavano ad aprire il cancello. "Da qui non esci con le tue gambe — ha gridato alla donna terrorizzata —, devi scegliere fra lui e me". Tre anni fa la donna aveva denunciato il marito violento. Poi era tornata in commissariato per ritirare il verbale. Troppi timori per i figli piccoli, ma anche di ritorsioni. Nel pomeriggio di Ferragosto invece non ci ha pensato due volte a raccontare ai poliziotti cosa era stata costretta a subire in casa davanti ai bambini di 10 e 12 anni.