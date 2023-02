Cosenza, omicidio in pieno centro: donna uccide un 75enne a coltellate

Cosenza, il fatto è accaduto probabilmente a causa di un'aggresione

Sangue per le strade di Cosenza, in Calabria. Una 46enne, Tiziana Mirabelli, questa mattina ha ucciso a coltellate Rocco Gioffré, di 75 anni. Il fatto è accaduto nella casa della donna, in via Monte Grappa, 7, probabilmente a causa di un'aggressione. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di cosenza assieme ai colleghi del Nucleo investigativo.