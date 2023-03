Covid, crollano le vaccinazioni. Solo un fragile su tre fa la quarta dose

Covid, crollano le vaccinazioni, meno di mille richiami al giorno

Meno positivi, meno ricoveri e meno decessi. Questo è quanto emerge dal quadro del Covid-19 in Italia nell’ultima settimana fatto dalla fondazione GIMBE. Negli ultimi due anni la popolazione italiana ha fatto la prima dose di vaccino. Mentre i non vaccinati secondo i dati, aggiornati al 10 marzo, sono circa 8,61 milioni di persone. Di queste, 8,29 milioni potrebbero fare la prima dose immediatamente: sono il 13,9% della platea. Nella provincia autonoma di Trento, il 26,3% della platea vaccinabile non ha fatto la prima dose.

Per quanto riguarda la terza dose, cioè il primo richiamo dopo il ciclo completo di vaccinazione, i numeri sono piuttosto simili. La copertura è elevata, e le persone che potrebbero fare subito il richiamo sono 7,66 milioni, ovvero il 15,6% della platea a cui è possibile fare la terza dose. In questo caso il dato più alto è quello della Sicilia: il 22,6% della platea in quella Regione ha rinunciato alla terza dose, almeno fino ad ora.

Covid, i dati della copertura della quarta dose è al 31,3%

Per quanto riguarda la quarta dose i dati sono bassi: la copertura è al 31,3%. Meno di un terzo dei destinatari. La fondazione Gimbe ricorda che la platea complessiva di persone che potrebbero farla – che include over 60, persone fragili e immunocompromesse, personale sanitario e ospiti delle Rsa – è composta da 19,1 milioni di persone, e di questi 12,2 milioni potrebbero fare la quarta dose immediatamente. Nella platea ci sono circa 13 milioni di over 60 e quattro milioni di fragili, anche se i dati non vengono aggiornati da settembre 2022. Il ritmo delle somministrazioni è calato dal 32,4%, se ne sono fatte 926 al giorno nella scorsa settimana.



Infine la quinta dose, rivolta a una platea di circa 3,1 milioni di persone, è partita negli ultimi mesi del 2022 e finora ha raggiunto poco meno di 500mila individui. Ci sono 2,5 milioni di persone che, avendo fatto la quarta dose da molto tempo, potrebbero fare la quinta immediatamente per rinnovare la protezione contro il Covid-19. Il tasso di copertura nazionale è al 15,1%. Anche in questo caso le somministrazioni sono rallentate decisamente: 693 al giorno, con un -36,6% sulla settimana precedente.