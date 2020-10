Covid, De Magistris contro De Luca: "L'ordinanza consegna i locali alle mafie"

Coronavirus, il sindaco De Magistris: "L'ordinanza di De Luca consegnerà i locali alle mafie"

"Chiudere ristoranti e locali alle 23 non ha nulla a che vedere con la movida, perché la movida ha altri tipi di locali, di luoghi e di contesti. Con queste ordinanze consegneremo a breve molti esercizi commerciali alla mafia". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a Rainews 24, commentando l'ordinanza regionale sulle nuove misure anti-contagio.

De Magistris: "De Luca? Le sue sono decisioni antidemocratiche"

"Sono decisioni antidemocratiche, se c'è una pandemia economica e sociale bisognerebbe coinvolgere i territori, i sindaci, le categorie professionali. Raccolgo le lacrime di chi muore per colpa di ordinanze che non colgono nel segno. L'aumento dei contagi non deriva da comportamenti all'aperto. Ci sono ben altri contesti, quest'estate è stato dato il via libera a tutti. Io sono preoccupato perché dopo tanti mesi non sono stati fatti passi in avanti sulla tutela sanitaria dei cittadini napoletani e campani. Si scarica sempre sul ragazzo fuori scuola, sul pizzaiolo, sul ristoratore, invece è drammaticamente vero che dobbiamo arrivare a queste misure senza che sul piano sanitario sia stato fatto nulla. De Luca ha il diritto di fare ordinanze, ma anche dei doveri. Lui nasconde i dati, non ci vengono dati i numeri. Dopo otto mesi di emergenza, oltre a vedere le persone piangere, distrutte e senza lavoro, abbiamo il diritto di sapere se la sanità ha fatto passi in avanti". Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, così ha commentato a Rainews 24 le nuove misure adottate dalla Regione Campania per contrastare la diffusione del coronavirus.