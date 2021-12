Covid, morto l'ex senatore M5s Pepe. Era un convinto No Vax

Bartolomeo Pepe, morto l'ex senatore M5s convinto No Vax

Covid, morto l'ex senatore M5s Bartolomeo Pepe: era un convinto No Vax. Ricoverato a Napoli in intensiva per una polmonite derivata dal virus

E' morto l’ex senatore del Movimento 5 Stelle e sostenitore del movimento No Vax Bartolomeo Pepe. Lo apprende l'AGI da fonti parlamentari del M5s, confermate da fonti sanitarie. Bartolomeo Pepe era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. Su Facebook aveva definito il Coronavirus " una ridicola isteria".