Crolla un ascensore, un morto e due feriti gravi in Centro a Roma

IL luogo dell'incidente in via delle Vergini

Ascensore crolla nel vuoto, un morto e due feriti gravi in un palazzo in Centro a Roma

Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti in modo grave mentre stavano facendo un intervento di manutenzione straordinaria di un ascensore all'interno di un condominio in via delle Vergini, a Roma. I tre erano sulla cabina quando si sono sganciate le cinghie di ancoraggio e l'ascensore è precipitato. La vittima è un nigeriano di 48 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia.

Un’informativa delle forze dell’ordine è attesa nelle prossime ore a piazzale Clodio per l’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio mentre stava effettuando un intervento di manutenzione straordinaria di un ascensore all'interno di un condominio in via delle Vergini a Roma.

La vittima, un nigeriano di 48 anni, si trovava, secondo una prima ricostruzione, insieme ad altri due operai, rimasti feriti, sulla cabina quando si sono sganciate le cinghie di ancoraggio e l'ascensore è precipitato. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo gli ispettori del lavoro e il pm di turno della procura di Roma.

Al vaglio eventuali lavoratori non in regola con il contratto di lavoro e con le condizioni di sicurezza.