Arrestato a Crotone un trafficante di esseri umani ricercato da 10 anni

Crotone, arrestato trafficante di esseri umani

A Crotone, la polizia ha arrestato un trafficante di esseri umani, in fuga dalla giustizia, ritenuto capo del gruppo criminale nigeriano noto come Arrow Baga - Supremes Vikings, attivo da anni in Francia. L'uomo, identificato solo come A.D., di 42 anni, è stato catturato in seguito all'emissione di un mandato di arresto europeo, dopo aver evaso la cattura nel 2023 successivamente a una condanna a 10 anni di reclusione dal Tribunale di Marsiglia per associazione a delinquere con l'obiettivo di facilitare l'immigrazione clandestina, estorsione e violenza sessuale.

L'arresto si inserisce in un'operazione più ampia di contrasto all'immigrazione clandestina, ordinata dal questore di Crotone, Renato Panvino. I poliziotti, da tempo impegnati in attività mirate a smantellare reti criminali che favoriscono l'immigrazione illegale in Italia, hanno individuato A.D. vicino alla Questura di Crotone, un'area frequentemente visitata da stranieri in attesa di regolarizzare la loro situazione in Italia.

Al momento dell'approccio della polizia, A.D. ha tentato di fuggire, mostrando evidente disagio, ma è stato prontamente fermato. Ulteriori indagini hanno confermato che era latitante dopo la sua condanna in Francia e che guidava una pericolosa organizzazione criminale responsabile di traffico di esseri umani, estorsioni, furti, sfruttamento della prostituzione e violenze sessuali, compiute anche con l'uso di armi. A.D. è ora detenuto in attesa di estradizione e si trova in carcere a disposizione della Corte d'appello di Catanzaro.