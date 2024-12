Imprenditore compra un intero palazzo per i suoi operai migranti: "Nessuno voleva affittargli una casa"

Cuneo, l'imprenditore che compra un palazzo intero per i suoi operai migranti. Nessuno gli affittava casa

Un imprenditore di Villanova di Mondovì (Cuneo), stufo dei continui rifiuti nei confronti dei suoi operai migranti, ha preso una decisione destinata a far discutere. Siccome nessuno accettava di dar loro appartamenti in affitto, nonostante la garanzia dell'azienda sui pagamenti, Paolo Giuggia ha deciso di comprare una palazzina intera da ristrutturare per realizzare case destinate ai suoi operai migranti. "Abbiamo bisogno - ha detto l'imprenditore a Il Corriere della Sera - di operai e di inserimento sociale”. La Giuggia Costruzioni ha siglato recentemente un accordo per l’inserimento lavorativo delle persone ospiti dei centri di accoglienza della provincia di Cuneo. Quindi i nuovi appartamenti saranno sicuramente utili allo scopo dell’iniziativa, che mira anche a contemperare l’inserimento sociale con la carenza di manodopera.

La vicenda è accaduta a Villanova di Mondovì, in provincia di Cuneo, dove si trova la Giuggia Costruzioni, azienda fondata nel 1881 che oggi vanta un giro d’affari da oltre 70 milioni di euro all’anno. Circa metà degli operai dell’azienda – 250 persone – è composta da stranieri. E negli anni è diventato sempre più complicato trovare case in affitto, soprattutto se per uomini soli e per periodi brevi. "Abbiamo bisogno di lavoratori – ha concluso Giuggia a Il Corriere – l’impiego di persone extracomunitarie è una risorsa importante ma non basta, il sistema deve pensare a un loro inserimento anche in ambito abitativo".