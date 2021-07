De Rienzo, arrestato il pusher che gli avrebbe venduto l'eroina

Roma, arrestato il pusher che avrebbe ceduto la droga all'attore Libero De Rienzo, trovato privo di vita nella propria abitazione qualche settimana fa

In manette un cittadino gambiano colto in flagranza del reato di spaccio nella zona di Torre Angela. L'uomo effettuava anche "consegne a domicilio" da una zona all'altra della Capitale servendosi del metrò. L'analisi dei tabulati telefonici ha permesso di individuare la posizione del pusher in prossimità della casa dell'attore partenopeo proprio nel pomeriggio di quel tragico 15 luglio. In seguito al ritrovamento dell'eroina nell'abitazione dell'attore i militari della Compagnia di Roma San Pietro hanno svolto accertamenti nelle zone dello spaccio limitrofe, riuscendo a rintracciare collegamenti con il quartiere di Torre Angela. Nell'appartamento dell'arrestato, poco distante dal luogo del reato, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 7,7 grammi della stessa sostanza stupefacente. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Appurata dagli inquirenti la quotidianità dell' attività di spaccio.