Detenuto ingerisce lamette e tenta la fuga dall’ospedale

Un detenuto del carcere di Brescia ingerisce delle lamentte e tenta la fuga dall'ospedale

Un detenuto, di origini nordafricane, del carcere di Brescia, nella tarda serata di sabato, 9 luglio, è stato ricoverato in ospedale dopo avere inghiottito delle lamette. Una volta arrivato al Pronto Soccorso, l’uomo ha tentato una rocambolesca fuga ma è stato bloccato dagli uomini della polizia penitenziaria.

A darne notizia il segretario regionale del Sappe: "L’uomo era stato condotto in carcere perché aveva inghiottito delle lamette, una volta in ospedale ha dato in escandescenza ponendo in essere una forte resistenza e tentando la fuga, bloccata dal tempestivo intervento degli agenti, rimasti contusi".

Per Donato Capece, segretario generale del Sindacato "quel che è successo è di inaudita gravità ed è la conseguenza dello scellerato smantellamento delle politiche di sicurezza delle carceri, che vede sempre maggiori ricorsi a visite in strutture ospedaliere esterne nonostante buona parte delle carceri abbiano Centri diagnostici terapeutici e infermerie all’altezza con personale medico e paramedico adeguato".