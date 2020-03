Disastro colposo delle istituzioni? Class Action o il Tribunale dell'Aja

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno non sono medico e nemmeno avvocato, solo un semplice ma attento cittadino.,

Ho come la sensazione, anzi spero,che a un certo punto qualcuno chiederà conto della totale incapacità e inefficienza di governo e istituzioni, per la tragedia che stiamo vivendo.Premesso cheHo letto la denuncia di Assoconsumatori contro governo e istituzioni, per procurato allarme, che non mi pare esaustiva.

Volete per favore considerare, o far considerare a esperti costituzionalisti e penalisti, anche di diritto internazionale, l'ipotesi di DISASTRO COLPOSO e VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI ?

Di seguito elenco le motivazioni:

Vista la evidente totale e colposa incapacità, inefficienza, inettitudine di governo e istituzioni italiane nella gestione della epidemia/pandemia, da covid-19 ... Nota bene ! Già ampiamente e precedentemente annunciata dalla Cina. (non era imprevedibile e improvvisa come un terremoto, vulcano, tsunami, meteorite ecc)

Viste le procurate colpose morti, i contagiati, il panico, il disorientamento, derivanti da un inesistente reale piano di emergenza nazionale e favorite da colpose comunicazioni errate, scoordinate, insufficienti, contraddicenti e contradditorie.

Vista la procurata colposa crisi emergenziale del sistema sanitario, complice la mancata fornitura di dispositivi sanitari, fornitura rivelatasi insufficiente e inefficiente agli operatori sanitari, forze dell'ordine, e alla cittadinanza.

Vista la colposa mancata tutela e protezione da speculazioni e sciacallaggio sulla fornitura e acquisto dei minimi dispositivi sanitari ( mascherine, guanti, disinfettanti )

Visto il procurato colposo default economico per il blocco delle attività, complice la colposa mancata conversione delle aziende compatibili a produrre dispositivi di emergenza sanitaria ( respiratori, mascherine, guanti, ecc.. )

Visto il procurato e intenzionale stato di polizia, terrore, limitazione della libertà, violazione dei diritti fondamentali, per totale incapacità di tutto quanto sopra detto.

E infine, vista l'indecenza e immorale richiesta ai cittadini di donazioni di denaro alla protezione civile, proprio quando gli stessi rappresentanti del governo e delle istituzioni, nonchè i dirigenti rai e i vip tv, tutti con autoassegnatisi stipendi e vitalizi scandalosi, non si sono nemmenno degnati di autotassarsi. E decidono pure di non andare in parlamento....intoccabili, ingiudicabili, come dittatori ?

Ora dopo un disastro del genere, è giusto che i cittadini chiedano conto al governo e ai rappresentanti delle istituzioni ?In definitiva, ci sono gli estremi per DISASTRO COLPOSO, e VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI ? Magari attraverso Class Action ? alla corte internazionale di giustizia il Tribunale dell'Aja

NOTA BENE

Considerate che al di là di un eventuale risarcimento che si potesse ottenere, la denuncia e condanna dei responsabili, sarà fondamentale soprattutto per cambiare i paradigmi, fare lezione e scrivere giurisprudenza che sia di riferimento e monito.

Grazie per la cortese risposta e collaborazione.

Poletti Ettore

Bologna

PS

Per casi più circostritti e locali, amministratori pubblici vengono quotidianamente indagati e denunciati per omicidio o disastro colposo. I parlamentari invece sono intoccabili e autoproclamatisi immuni da colpe ? (come i dittatori ?)

esempio:

Discoteca di Corinaldo, pm: ‘Gravi carenze strutturali’ dove morirono sei persone. Sindaco indagato per disastro colposo

Maltempo, su Casteldaccia aperta inchiesta per disastro e omicidio colposo. L’allerta arancione prosegue per 5 Regioni

Roma, crollo tetto chiesa San Giuseppe: due indagati per disastro colposo

Alluvione Calabria, indagati per disastro colposo il presidente della Regione Oliverio e il sindaco di Cosenza Occhiuto