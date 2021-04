Dodicenne spara e quasi uccide un uomo. Obbligato al folle gesto da suo zio

Un ragazzino di appena dodici anni è finito nei guai per colpa dello zio. L'incredibile vicenda è accaduta nel Bresciano a Montichiari,dove un normale litigio tra due uomini ha rischiato di finire in tragedia. L'accesa discussione tra i due 27enni era dovuta ad una questione di cuore, entrambi si contendevano le attenzioni di una ragazza. Ma uno dei due non si è fermato alle minacce, ma è andato a casa sua e ha preso una pistola, poi ha coinvolto il suo nipotino di appena 12 anni, armandolo e costringendolo a occuparsi lui della questione.

Il ragazzino ha eseguito, sparando al rivale dello zio e ferendolo. Ora l'uomo, ferito gravemente è ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Lo hanno scoperto i carabinieri chiamati a risolvere la sparatoria avvenuta venerdì sera. Secondo i militari ad armare il minore è stato un 27enne suo parente sottoposto a fermo e ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina. I militari hanno sequestrato una pistola a tamburo con matricola abrasa. La vittima è stata ricoverata in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.