Dramma nel perugino, auto finisce fuori strada: muoiono 4 giovani, una 17enne

Umbria, morti quattro giovani nella notte in un incidente: comuni in lutto cittadino

Dramma nel perugino: quattro giovani sono morti intorno all'una di notte in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giustino Umbro, Perugia. Da una ricostruzione condotta dai Carabinieri, intervenuti sul posto, i quattro giovani viaggiavano a bordo una Fiat Punto che forse a causa della strada bagnata e della velocità sostenuta, è uscita di strada finendo contro un muro di cemento armato. I quattro, 2 ragazzi e 2 ragazze e una di queste diciassettenne, sono morti sul colpo. Oltre ai Carabinieri sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118.

Il Comune di Città di Castello ha annullato, in segno di lutto, gli eventi pubblici in programma per oggi. La decisione del sindaco Luca Secondi in seguito all'incidente. Tre di loro erano residenti a Città di Castello, la più giovane del gruppo era di Monte Santa Maria Tiberina. Analoga decisione è stata presa dal sindaco di San Giustino, Paolo Fratini. L'incidente si è verificato bella notte proprio alle porte di San Giustino. In prossimità di una semicurva, secondo quanto ricostruito, l'auto sulla quale viaggiavano è sbandata finendo contro il pilone di un ponte. Dopo essere stati a una festa a Città di Castello, i 4 amici erano diretti, secondo quanto ricostruito, a San Sepolcro.