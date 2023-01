Due bambine morte in un giorno: entrambe investite da un'auto

Bambina di 10 anni muore travolta da un'auto in Calabria, l'altra investita a Termini Imerese a soli 4 anni

Due bambine morte in un giorno. Entrambe a causa di un incidente. Due disgrazie avvenute in Calabria e in Sicilia. Una bambina di dieci anni, originaria di Reggio Calabria, ha perso la vita in un incidente stradale all'altezza dello svincolo della A2 “Bagnara Calabra- Piani della Corona”, direzione nord.

Secondo quanto appreso, la piccola viaggiava insieme alla famiglia, quando un guasto all'autovettura li ha costretti a sostare in una fascia di emergenza. Appena scesa dall’auto, è stata travolta da una macchina in transito perdendo la vita. Indagini sono in corso per definire la dinamica del tragico incidente.

L’altro tragico episodio riguarda una bambina di 4 anni che ha perso la vita dopo essere stata travolta da una automobile. Il fatto è successo in contrada Chiarera, a Termini Imerese, in provincia di Palermo. La piccola - secondo una prima sommaria ricostruzione - sarebbe stata investita da un'auto che fuoriusciva da un cancello. Trasportata dai genitori all'ospedale di Termini Imerese, è morta. Sono intervenuti la polizia municipale, personale della polizia e dei carabinieri che indagano sull'accaduto.