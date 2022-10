Il cantante haitiano Mikaben muore durante un concerto - Il video

Il cantante Mikaben muore durante un concerto a Parigi

E' morto improvvisamente sul palco il cantante haitiano Mikaben, mentre stava aprendo un concerto del gruppo Carimi a Parigi: aveva 41 anni. Il cantante si è accasciato sul palco, mentre stava cercando di tornare nel backstage nel mezzo di una canzone, probabilmente a causa di un forte dolore: sono tanti i video che hanno ripreso la scena. Il concerto è stato interrotto e il pubblico è stato fatto uscire. Probabilmente è deceduto a causa di un infarto.

I’m old enough to remember a time when singers didn’t randomly drop dead on stage. 🇫🇷 #Mikaben #carimi pic.twitter.com/WMo0RYatZE — Jennifer Arcuri (@Jennifer_Arcuri) October 16, 2022

Sul sito della Accor Arena, luogo in cui si stava tenendo il concerto è stato comunicato così il decesso: "Ieri sera durante il concerto di Carimi è morto uno dei cantanti, Michael Benjamin, Mikaben nel suo nome d'artista, è morto a seguito di un malessere sul palco e nonostante l'intervento dei servizi di emergenza".

Chi era Mikaben

Nato a Port-au-Prince nel 1981 Mikaben era figlio d'arte (il padre è il cantante Lionel Benjamin) e oltre a cantare era compositore e arrangiatore. Con il gruppo Carimi aveva interpretato varie canzoni tra cui "Baby I Missed You" e "Fanm sa mové".

Le parole della moglie, del primo ministro haitiano e del rapper Wyclef Jean (Black Eyed Peas)

La moglie, incinta, ha postato un messaggio per ringraziare i fan, ma ha detto di non essere in condizione di parlare: "Ho perso la mia metà, non ho parole".

"Sono scioccato dalla morte improvvisa del giovane e talentuoso artista Michael Benjamin ‘Mikaben' – ha scritto su Twitter il primo ministro haitiano, Ariel Henry -. Abbiamo perso una figura importante nella musica haitiana".

Anche Wyclef Jean, rapper haitiano dei Fugees ha voluto ricordare l'importanza di Mikaben, definendolo "Uno dei giovani artisti più influenti e stimolanti della nostra generazione" e su Twitter ha scritto "Riposa in pace, te ne sei andato troppo presto". Poche ore prima del decesso aveva postato su Instagram un video che lo ritraeva proprio alla Accor Arena.