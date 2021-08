"E' solo una gastroenterite". Morto bimbo di 5 anni, dopo 3 ospedali cambiati

"E' solo una gastroenterite". Morto bimbo di 5 anni, dopo 3 ospedali

Dramma in provincia di Rovigo, un bimbo di appena 5 anni è morto per arresto cardiaco dopo una trafila sanitaria infinita. Il piccolo aveva manifestato sintomini ripetuti di vomito nella serata di sabato, così i genitori avevano deciso di portarlo subito in ospedale. Ma da lì è cominciato l'incubo che lo ha portato alla morte. Domenica mattina - si legge sul Corriere della Sera - mamma e papà l’hanno portato all’ospedale di Adria, da dove è stato dimesso con la diagnosi di gastroenterite. "Abbiamo operato correttamente — assicura il direttore sanitario Alberto Rigo — il bimbo è stato trattato per i sintomi che presentava in quel momento e che erano compatibili con la diagnosi refertata".

Dopo le dimissioni, - prosegue il Corriere - i familiari hanno accompagnato il figlioletto in Pediatria a Chioggia (Venezia) dove le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e in tarda serata è stato salvato da un improvviso arresto cardiaco. I medici hanno quindi deciso di trasferirlo nella Terapia intensiva pediatrica di Padova, «ma nel frattempo — spiega l’Usl di Venezia — si sono manifestati altri due episodi di arresto cardiaco, ripresi con le manovre rianimatorie». Stabilizzato, Giacomo è stato portato all’ospedale patavino alle 3 di notte: è morto alle 7 di lunedì mattina «per un ulteriore aggravarsi delle condizioni». Aperta un'inchiesta, mandati gli ispettori nei tre ospedali dove è stato visitato.