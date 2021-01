Elon Musk & co, miliardari più ricchi del 40% con la pandemia Covid

Miliardari americani sempre piu' ricchi, anche in piena pandemia: dal marzo 2020 hanno aumentato i loro patrimoni di circa 1100 miliardi di dollari, quasi il 40 per cento in piu' rispetto all'anno precedente. Il dato e' riportato dall'Institute for Policy Studies and American for Tax Fairness, una organizzazione no-profit che analizza i dati finanziari. Le valutazioni sono legate soprattutto al boom delle quotazioni azionarie. Il solo Elon Musk risulta piu' ricco di 155 miliardi, grazie alla performance dei titoli Tesla legati alla missione spaziale. Dal 18 marzo 2020 quarantasei persone sono entrate nel ristretto circolo dei miliardari. I 660 americani piu' ricchi detengono un patrimonio di circa 4 mila miliardi

Chi è Elon Musk

E' l'uomo più ricco al mondo, seguito solo da Besos (Amazon). E' un imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense. È fondatore, CEO e CTO di Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), co-fondatore, CEO e product architect di Tesla e co-fondatore e CEO di Neuralink. Inoltre è presidente di SolarCity, fondatore di The Boring Companye co-fondatore di PayPal e OpenAI. E' laureato in fisica ed economia.

Musk vive a Bel Air in California, il primo matrimonio è con Justine Wilson, scrittrice canadese con la quale ha avuto sei figli, il primo dei quali è morto prematuramente.

Due le lauree honoris causa a suo carico: Laurea honoris causa in design all'Art Center College of Design di Pasadena (California) e Laurea honoris causa in ingegneria aerospaziale all'Università del Surrey, Inghilterra.