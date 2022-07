Elon Musk in udienza da Papa Francesco. Il Vaticano sdogana i paperoni Usa

Elon Musk ricevuto dal Papa insieme ai 4 figli

"Onorato di aver incontrato il Pontefice ieri": il patron di Tesla e SpaceX Elon Musk ha rivelato con un tweet la sua visita privata a Papa Francesco, postando una foto che lo ritrae insieme a quattro dei suoi sette figli. L'incontro sarebbe avvenuto a Casa Santa Marta e sarebbe durato meno di un'ora. Poco prima Musk, l'uomo piu' ricco del mondo, aveva postato su Twitter una sua foto insieme ad una giovane donna, entrambi in maschera, a Venezia, "luogo di grandi ricordi".

Come scrive la Stampa, "Musk ha raccontato a Jorge Mario Bergoglio le sue idee e i suoi progetti per costruire un futuro migliore, più vivibile e sostenibile per l’umanità, per le generazioni di oggi e per quelle che verranno. Gli ha illustrato le sue principali attività, in una conversazione che sarebbe durata circa una quarantina di minuti. Musk era accompagnato da quattro dei suoi sette figli (si chiamano Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian, che ha avuto con la scrittrice Justine Wilson, e X AE A-XI ed Exa Dark Sideræl nati dalla relazione con la cantante Grimes)".

Sempre secondo la Stampa, "Papa Francesco ha poi raccontato a un alto prelato suo collaboratore di avere apprezzato molto l’incontro con la famiglia Musk, e anche gli ideali e gli impegni espressi dal guru hi-tech, in particolare quelli legati alla riduzione del riscaldamento globale tramite l’uso di energie rinnovabili".

Nel pensiero di Francesco, scrive la Stampa "una società dove le diseguaglianze economiche, digitali e di istruzione sono troppo elevate non cresce, non si sviluppa, non evolve». Più aumenta la presenza di tecnologie, «più è importante ribadire e tutelare il primato della persona sulle macchine. In questo modo si può sperare di dare una nuova direzione sana e genuina al destino del mondo". Musk ha più volte detto che "la tecnologia salverà il mondo".