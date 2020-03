Emergenza coronavirus a Brindisi: il Rotary c'è

Rispondendo ai fabbisogni comunicati dall’ASL di Brindisi, i tre club Rotary cittadini, promotore il club di Brindisi Valesio nelle persone della Presidente Prof.ssa Silvana Libardo e del socio il Dott. Francesco Serinelli, con l’immediato sostegno del club Brindisi, rappresentato dal Presidente Dott. Mario Criscuolo, e del club Brindisi Appia Antica, rappresentato dal Presidente Dott. Dario Stomati, considerata la gravità della situazione sanitaria che coinvolge insieme al nostro territorio l’intera nazione, desiderosi di essere vicini e partecipi a quanti quotidianamente combattono contro la diffusione dell’epidemia da Coronavirus, tenendo fede a quanto promesso e condiviso con l’ASL, per l’occasione rappresentata dal Dott. Angelo Greco, hanno consegnano n. 27 saturimetri che, come programmato, saranno distribuiti a quanti, presso il proprio domicilio, con l’assistenza dell’ASL, affrontano le problematiche derivanti dal loro stato di salute. I club Rotary, al pari degli altri club del Distretto 2120 e di tutti i Distretti italiani, rispondendo appieno a quelli che sono i principi etici e valoriali che da 115 anni lo contraddistinguono, oltre a questa, sono presenti e partecipi a diverse altre iniziative in corso sul territorio ed altre ancora sono allo studio.



ANDRA’ TUTTO BENE