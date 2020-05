Epstein, rivelazione choc su Clinton nel docufilm di Netflix: "L'ex presid..."

La villa caraibica del finanziere Jeffrey Epstein, arrestato per traffico sessuale di minorenni e morto suicida in carcere a New York l’estate scorsa, era frequentata da “molti personaggi importanti” tra cui l’ex presidente Bill Clinton. A rivelarlo è Steve Scully, 70 anni, ex dipendente di Epstein, in una nuova miniserie di quattro puntate prodotta da Netflix dedicata al finanziere e dal titolo “Jeffrey Epstein: lo sporco ricco”. La prima puntata andrà in onda domani sera.

Scully non accusa Clinton di comportamenti inappropriati, ma ricorda che quando nell’isola di Little St James arrivava l’ex presidente, non c’erano mai altri ospiti. Secondo le indagini della procura, nel resort caraibico si sarebbero tenuti incontri sessuali e orge con ragazze anche di 14 anni, organizzate dal finanziere per sé e per il suo giro ristretto di amici, tra cui il principe Andrea.

Clinton finora aveva ammesso di aver viaggiato sul jet privato di Epstein, il Lolita Express, ma aveva negato di essere andato a trovarlo sull’isola. Una ex “schiava del sesso”, Virginia Giuffre, aveva raccontato di aver visto una volta Clinton allontanarsi con due ragazze. Lo staff dell’ex presidente ha sempre sostenuto che Clinton “non fosse a conoscenza dell’attività criminale di Epstein”.