Incendio in una ditta nel ferrarese: cinque operai feriti di cui due gravi

Incendio in una ditta nel Ferrarese dopo una violenta esplosione. Cinque operai sono rimasti feriti, nessun decesso

Forte esplosione in una fabbrica di materiale plastico a Fiscaglia, in provincia di Ferrara. È successo questa mattina, mercoledì 17 luglio, verso le 7. Dopo l'esplosione, avvenuta nella ditta Alipar in via Lidi Ferraresi, è scoppiato un incendio che, fortunatamente, non sembra aver causato decessi. Ci sono cinque dipendenti dell'azienda rimasti feriti: stando alle prime informazioni disponibile, tre uomini non sarebbero in gravi condizioni, mentre due sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale. Uno in quello maggiore di Bologna e l'altro al Centro grandi ustionati all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, in soccorso agli operai feriti, sono arrivati anche i Vigili del fuoco e i carabinieri. Dai primi accertamenti, sembra che, durante l'utilizzo di un flessibile, una scintilla abbia colpito e fatto esplodere una bombola di acetilene. Questa, poi, avrebbe provocato il violento rogo che i pompieri sono riusciti a non far espandere alle strutture vicine.

La sindaca di Ostellato, altro comune di Ferrara e confinante con Fiscaglia, Elena Rossi, ha pubblicato un post sui social avvertendo i suoi cittadini. "Sentito il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ferrara", che consigliano "alla popolazione di Ostellato di restare all'interno delle proprie abitazioni con i vetri e le tapparelle chiuse fino al totale spegnimento dell'incendio. Le attività dei Cre all'aperto sono state sospese e i bambini si trovano all'interno delle strutture". La prima cittadina ha, poi, concluso: "Prestate la massima attenzione".