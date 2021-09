Esplosione Massa Carrara: crolla un edificio. Si scava tra le macerie

Un'esplosione ha provocato il crollo di un edificio di due piani a Filattiera, in provincia di Massa Carrara. Sul luogo, in via Casello, sono intervenuti i vigili del fuoco, intenti ora a scavare tra le macerie. Si sta dirigendo anche personale Usar da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno. Si cerca di capire se sotto le macerie ci sono persone. Accorse anche un'automedica e un'ambulanza del 118. Ancora non sono chiare le cause della deflagrazione. Secondo alcune testimonianze all'interno della casa c'era un uomo di circa 80 anni.