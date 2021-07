Europei 2020, inglesi picchiano italiani fuori dallo stadio. VIDEO

Europei, inglesi che picchiano italiani: il video girato a Wembley e diffuso in seguito alla finale di Euro 2020 diventa virale. Così come l'indignazione verso il comportamento dei tifosi Uk "antisportivo" che ha scatenato i commenti piccati della rete

All’uscita dallo stadio di Wembley i tifosi inglesi hanno teso un agguato agli italiani, in netta minoranza, aggredendoli in gruppo dopo l'esito della partita. Questa è la notizia che spopola da alcune ore in rete assieme al video, condiviso dal leader della Lega Matteo Salvini, che ritrae scene di violenza, calci, pugni, da parte degli inglesi in branco contro supporters italiani allo stadio per la finale di Euro 2020.

Ma nel video sembra che qualcosa non torni. A farlo notare è Selvaggia Lucarelli. Nel video c'è ancora la luce del giorno, non è quindi stato girato a fine partita, e si vede - spiega la giornalista - che si tratta di inglesi contro inglesi "imbucatisi allo stadio nel pre-partita". Stoccata per il leader leghista Salvini: "Tipo evitare di diffondere odio gratuito anche in una giornata di felicità?".

Ma tipo notare dalle porte che è giorno? Tipo notare che sono inglesi contro inglesi? Tipo leggere che si erano imbucati allo stadio nel pre-partita? Tipo evitare di diffondere odio gratuito anche in una giornata di felicità? pic.twitter.com/ZN1yJILd2M — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 12, 2021

Le immagini che appaiono nel video rimangono da accertare e la dinamica dei fatti poco chiara. E se è innegabile che gli inglesi non abbiano preso bene la sconfitta, "hanno pestato anche una bandiera italiana" notano gli utenti, una cosa è certa: la violenza, dentro e fuori sportività, è sempre da condannare.