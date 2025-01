Fagnani, Belva d'Italia e il tramezzino con Hartmann, capo produzioni Sky. “Colpo” Dagospia

Francesca Fagnani e il potente Nils Hartmann, capo delle produzioni Sky uniti da un insolito tramezzino: galeotta fu piazza San Lorenzo in Lucina a Roma dove Dagospia ha paparazzato la celebre conduttrice del format della Loft Produzioni in onda su Rai 2.

E così il quotidiano più informato d'Italia per il settore sempreverde del gossip si lascia andare a possibili scenari di televisione futura o futuribile. Scrive Dagospia: “Cosa ci faceva Francesca Fagnani attovagliata da “Ciampini” in piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma, in compagnia di Nils Hartmann, potentissimo capo delle produzioni Sky? Cosa bolle in pentola per la conduttrice di "belve" che tra una chiacchiera e una risata si è accanita voracemente su un tramezzino”?

L'ironia: "Che belva si sente pizzicata da Dagospia"?

E conclude con una messaggio alla Fagnani: “Che "belva" si sente dopo essere stata pizzicata da Dagospia”?