Federica Pellegrini e la foto fetish con Matteo Giunta indigna il web: "Maleducati"

La "divina" Federica Pellegrini ha scatenato una bufera, dopo aver pubblicato una foto in compagnia del marito Matteo Giunta, che nell'ascensore del loro appartamento di Verona, mima il gesto di leccare lo stivale della moglie appoggiato alla parete.

La posa assunta da Federica Pellergrini e l'atteggiamento assunto dalla coppia nel selfie, ha generato una serie di critiche e commenti a difesa di Federica e Matteo. "E gli altri condomini ringraziano per l'impronta in ascensore...", ha scritto per esempio un utente tra i commenti sotto al post. Un altro invece: "Che foto demenziale". E ancora: "Siete proprio due maleducati", oppure "La maleducazione! Altro che divina". Nessuna replica al momento da parte della Pellegrini e di Giunta, che non assecondano quasi mai le critiche mosse sui social.