Palombelli Forum: "Femminicidi, dalle donne comportamento esasperante?" Bufera

Bufera sui social dopo le dichiarazioni di Barbara Palombelli durante la trasmissione Lo Sportello di Forum del 16 settembre su Rete 4. In puntata la giornalista, dopo aver introdotto il caso del giorno, una lite tra moglie e marito, comincia: "Come sapete, negli ultimi sette giorni ci sono stati sette delitti, sette donne uccise presumibilmente da sette uomini”. E continua: “A volte è lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda, dobbiamo farcela per forza perché in questa sede, in un tribunale, dobbiamo esaminare tutte le ipotesi”.

Dichiarazioni che hanno scatenato la polemica sui social, contro le quali hanno preso posizione a migliaia, anche nomi noti. Da Selvaggia Lucarelli che cinguetta ripostando il filmato con le parole della collega con la didascalia "Era perfino meglio il monologo di Sanremo" all'account twitter del movimento @NonUnaDiMeno che ha replicato con l'hashtag #BarbaraPalombelliVergognati, al parlamentare europeo del Pd Daniele Viotti che scrive: "E adesso qualcosa di completamente diverso. Sbagliato. Ingiusto. Offensivo. Adesso qualcosa di vergognoso".

Secondo la #palombelli quindi se io rompo i coglioni il mio uomo non è che mi lascia ma giustamente mi ammazza. Quando siamo diventati così stupidi? https://t.co/pk3JS3jJdw — L' ammalia-api (@Marlena48491293) September 17, 2021

Un'indignazione accesa e diffusa che forse può dirsi sintomatica, quanto meno, dell'approssimarsi di quel cambiamento culturale e di mentalità di cui si sta discutendo. Ma le parole sono importanti, è lo è anche parlare di "femminicidio" quando ci si riferisce all'omicidio di una donna da parte di un uomo per motivi che ineriscono al genere.