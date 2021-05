Ferisce una donna con un cacciavite: arrestato per tentato omicidio a Cagliari

Una donna di 25 anni è stata ferita alla gola e alla testa da un uomo, che soffre di disturbi psichiatrici, armato di cacciavite. La vittima è stata notata in strada, a Iglesias, dai vigili del fuoco mentre cercava di sfuggire al suo aggressore, che è stato poi arrestato per tentato omicidio dagli agenti del commissariato.

L'episodio è accaduto attorno alle 10, sul ponte di via Bassi. Una squadra dei vigili del fuoco, di passaggio in quel momento, si è fermata a prestare soccorso alla donna e ha chiamato il 113. Gli agenti della Volante del commissariato di polizia e i colleghi dell'Anticrimine, arrivati sul posto, hanno bloccato l'aggressore. Fra l'uomo di 47 anni e la vittima non c'è alcuna relazione: i due neanche si conoscevano, secondo quanto appurato dalla polizia. La donna è stata trasportata in codice rosso, con l'elisoccorso, all'ospedale. Sul posto sono arrivati anche gli specialisti della polizia scientifica.