Ferrovie: Rfi, linea AV Milano-Bologna riapre il 2 marzo

Rfi annuncia per il 2 marzo la data di riapertura della linea ferroviaria alta velocita' tra Milano - Bologna. "E' questa la previsione - scrive la societa' in una nota - effettuata dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, dopo il dissequestro delle diversi componenti dell'infrastruttura da parte delle Autorita', a valle dell'incidente del 6 febbraio 2020. Compatibilmente con le disposizioni degli inquirenti - si aggiunge - sono gia' stati svolti nei giorni scorsi alcuni interventi accessori. Dopo il dissequestro, i tecnici hanno potuto controllare lo stato dell'infrastruttura, stilare un cronoprogramma dettagliato ed entrare nel vivo dei lavori". Gli interventi riguardano lavori su circa 3 km di linea e verifiche su un totale di circa 40 di infrastruttura ferroviaria, in particolare binari, scambi, traversine, massicciata, pali per la tensione elettrica ed apparati di sicurezza. Al lavoro ci sono 100 persone con turni di 24 ore.