"Filmavano, io volevo fuggire". I verbali dell'accusatrice di Portanova & co

Si terrà lunedì 14 giugno davanti al gip del Tribunale di Siena, Jacopo Rocchi, l'interrogatori di garanzia per il calciatore Manolo Portanova, il 21enne figlio di una gloria sportiva, l'ex calciatore Daniele, attualmente in forza come centrocampista al Genoa, accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa ventenne senese.

I verbali della ragazza che accusa il calciatore Portanova e gli amici: "Foto e video mentre cercavo di scappare"

La ragazza ha raccontato che i suoi presunti violentatori hanno scattato foto e video mentre lei cercava di difendersi, scrive il Corriere della Sera, mentre gli indagati hanno fornito una versione opposta dicendo che non c’è stata alcuna violenza e che la studentessa era consenziente.

I verbali della presuna vittima: "Ho cercato di fermarli, ma mi hanno immobilizzata"

«Ho visto i miei violentatori scattare foto e video — ha raccontato la ragazza, come risulta dai verbali riportati dal Corriere della Sera —. Me li sono trovati davanti, in tre. Ho tentato di fermarli, ho cercato di fuggire ma mi hanno immobilizzata e hanno continuato a scattare foto. Vedevo i flash dei telefonini».

Il messaggio vocale al cugino: "Ho partecipato a un'orgia"

Ma agli atti dell’inchiesta ci sono elementi contrastanti, prosegue il quotidiano. Come un messaggio vocale inviato dalla ragazza a un cugino in cui avrebbe detto: «Ho partecipato a un’orgia». Mercoledì in Procura a Siena ci sarà un incidente probatorio che potrebbe cristallizzare le eventuali prove sui telefonini dei presunti violentatori. Solo allora si saprà se i filmati esistono e se possono chiarire cosa è successo la notte del 30 maggio in un appartamento a due passi da Piazza del Campo.