Firenze, cede muro di contenimento in cantiere: 3 operai morti, altri dispersi

Firenze, crollo in un cantiere al supermercato

Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ceduto un muro di contenimento. Verifiche in corso per capire quanti operai possono essere rimasti coinvolti. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

Tre operai sono morti e secondo quanto appreso, altri operai risultano al momento dispersi. Sul posto mezzi del 118, vigili del fuoco e polizia di Stato. Secondo una prima ipotesi sarebbe ceduto un muro di contenimento di una struttura i costruzione.