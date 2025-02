Firenze, uccide la compagna a coltellate e poi si lancia dalla finestra: gravissimo

Femminicidio in provincia di Firenze: una donna è stata trovata morta nella sua casa nel comune di Rufina, uccisa secondo le prime ricostruzioni dal convivente con una serie di coltellate.

La uccide e si lancia nel vuoto

L'uomo dopo l'aggressione si è lanciato da una finestra del secondo piano dello stabile, riportando gravi lesioni e ora si trova ricoverato in codice rosso nell'ospedale fiorentino di Careggi, dove è stato trasportato con l'elisoccorso.

Hanno un figlio di 2 anni

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire il contesto in cui si è consumato l'omicidio e il tentato suicidio e la stessa dinamica del delitto. La coppia è italiana: lei aveva 34 anni, mentre lui ha 37 anni; insieme hanno un figlio di 2 anni.

Soccorrono l'uomo e trovano la donna morta

A dare l'allarme ai carabinieri questa mattina poco prima delle 7 sono stati i sanitari del 118 intervenuti sul posto per soccorrere l'uomo che si era buttato dalla finestra dell'appartamento in via Cesare Pavese alba. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della sezione scientifica e il pubblico ministero di turno Ornella Galeotti.