Floyd: Roma: centinaia di persone in ginocchio. E anche Milano manifesta

Floyd, piazza gremita a Milano

Pioggia e vento a Milano, ma tantissime persone nella piazza davanti alla Stazione di Centrale di Milano per la manifestazione 'Black Lives Matter'. Almeno un migliaio hanno voluto ricordare George Floyd. "Chi non salta, e' razzista ", e' stato uno dei cori scanditi dalle persone in piazzale Duca d'Aosta con cartelli e striscioni.

Floyd: Roma, centinaia in ginocchio, sit-in a piazza del Popolo

Alcune centinaia di persone si sono date appuntamento a piazza del Popolo, a Roma, dove si sono inginocchiate in memoria di George Floyd per 8 minuti e 46 secondi, lo stesso tempo che l'uomo prima di morite ha trascorso a Minneapolis con il ginocchio di un agente di Polizia che lo teneva schiacciato a terra. In piazza cartelli con la scritta "black lives matter", mentre altri recitano "I can't breath", la frase ripetuta piu' volte da Floyd agli agenti