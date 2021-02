Foggia, accoltellato ad un occhio per 100 euro. Muore un tabaccaio, 5 arresti

Una rapina in una bar-tabaccheria a Foggia è finita in tragedia, un uomo muore dopo tre settimane di agonia in ospedale, in seguito alle conseguene delle ferite subite. Il bottino dei 5 delinquenti è stato di 100 euro. Aveva reagito quando i rapinatori erano entrati nel bar di suo padre, armati, e loro lo avevano accoltellato ad un occhio. Francesco Traiano, 38 anni, figlio del titolare del bar Gocce di Caffè in via Guido Dorso, a Foggia, è morto lo scorso 9 ottobre.

Oggi la polizia ha arrestato cinque persone sospettate di essere i rapinatori che causarono la sua morte. Sono accusate di di omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiamento. Secondo una prima ricostruzione, tre persone a volto coperto poco dopo le 14 avrebbero fatto irruzione nella bar-tabacchi e i titolari avrebbero reagito, dando vita a una colluttazione, nella quale il figlio del proprietario è rimasto ferito.