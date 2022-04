Follia negli USA: sul palco il rapper Goonew... ma è un cadavere impagliato!

Un "omaggio" voluto dalla madre, sommersa dalle critiche

Il rapper Goonew sale sul palco per il suo ultimo concerto… ma è morto lo scorso 18 marzo. No, non è l’incipit di un film dell’orrore, ma quanto realmente successo a Washington, dove il cadavere impagliato del cantante, ucciso nel corso di una rapina a mano armata, è stato esibito sul palco di un nightclub, per un macabro “Final Show”, come si chiamava l’evento.

La notizia è stata diffusa da un altro rapper, Black Fortune, che ha condiviso dei video della discutibile iniziativa sui propri social. Inizialmente sembrava che ci fosse una statua dell’amico scomparso, in seguito proprio Black Fortune ha spiegato che si è trattato di un omaggio voluto dalla madre, Patrice Parker Morrow, e dai familiari dell’artista scomparso.

Goonew aveva debuttato nel 2019 con l’album “Still servin”, ottenendo un grande successo grazie al brano "Homicide Boat" con Lil Yachty e Lil Dude, che ha raccolto quasi un milione di visualizzazioni su YouTube. Lo scorso 18 marzo è stato colpito da spari di fucile in un parcheggio della contea di Prince George ed è morto durante il trasporto in ospedale. La polizia sta ancora indagando sull'autore dell'omicidio.