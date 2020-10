Fondi Lega: i soldi sul conto di un oligarca ucraino. Circa 18 milioni di euro

Le indagini sui fondi della Lega prendono la strada verso l'est Europa, in particolare gli inquirenti stanno stringendo il cerchio verso un oligarca ucraino, il suo nome si intreccia ai 49 milioni spariti dalle casse del Carroccio. Un politico e magnate ucraino, - si legge su Repubblica - ma con forti legami moscoviti, inizialmente sfuggito all’attenzione degli investigatori italiani per un problema di trascrizione dal cirillico: Serhiy Tihipko.

L’imprenditore e politico ucraino, - prosegue Repubblica - già coinvolto in altre vicende giudiziarie, legate a società occultatrici di bonifici, è il protagonista della più enigmatica operazione segnalata come sospetta da Bankitalia e finita nelle indagini delle Fiamme Gialle. Nel luglio 2018 il notaio Angelo Busani bonifica a un collega milanese 18 milioni e 700 mila euro. E il secondo professionista ne gira subito una parte, 17 milioni e 800 mila euro, su un conto elvetico della Bailican Ltd di Cipro. Società – scrivono gli inquirenti – detenuta al 99,9% da Sergii Tigipko. Busani era stato intercettato cinque anni prima mentre discuteva con l’avvocato di Roberto Maroni del patrimonio della Lega e dei metodi per proteggerlo dai sequestri giudiziari.