Forte esplosione a Dubai: scoppiato un incendio su una nave container

Forte esplosione a Dubai: è scoppiato un incendio su una nave container nel porto principale di Dubai. Secondo le notizie diffuse dall'ufficio stampa emiratino non ci sarebbero vittime. "Un incendio causato da un'esplosione all'interno di un container a bordo di una nave al porto di Jebel Ali è stato messo sotto controllo; non sono state segnalate vittime", ha scritto il Dubai Media Office su Twitter.

Il post è stato accompagnato da un video dei vigili del fuoco che affrontavano l'incendio su una grande nave carica di container mentre le fiamme spargevano detriti sulla banchina. Il porto è in grado di gestire le portaerei ed è stato il porto di scalo più trafficato della marina statunitense al di fuori degli Stati Uniti nel 2017, secondo il Congressional Research Service degli Stati Uniti. Eventi simili sono una rarità nell'ultra-sicuro emirato del Golfo, uno dei sette che compongono i ricchi Emirati Arabi Uniti.

"Ero fuori sul mio balcone. Il mio amico ha visto qualcosa di giallo venire su (come) il sole. Ho scattato la foto e dopo (c'era) un suono", ha detto la stagista Clemence Lefaix, che alloggia vicino al luogo dell'esplosione e ha postato una foto di una palla di luce arancione brillante contro il cielo notturno di fronte ai condomini. Il porto di Jebel Ali ha movimentato 14,1 milioni di TEU nel 2019, registrando un calo del 5,6%, ma lasciandolo ancora tra i primi 10 a livello globale. Ci sono 8.000 aziende con sede nella Jebel Ali Free Zone (JAFZA) che ha contribuito a un enorme 23% del prodotto interno lordo di Dubai l'anno scorso. È la più grande zona commerciale del Medio Oriente.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj