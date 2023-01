Gabriel Marcheggiani: chi è il Social Media Marketing manager che spopola

Chi è Gabriel Marcheggiani, il Social Media Marketing manager che spopola in rete

Professione social Media Marketing manager. Si chiama Gabriel Marcheggiani, vent’anni, romano. Con oltre 200 mila follower il suo progetto social su Instagram continua a crescere con un perfetto equilibrio tra competenze tecniche e grande attenzione per il percorso umano che professionisti e brand devono affrontare sui social.

Marcheggiani ha fondato l’agenzia di Marketing WHOBI. “Il lavoro su Instagram e sui social in generale va paragonato ad un negozio in mezzo al deserto che anche avendo la miglior vetrina ed il miglior prodotto nessuno lo vedrebbe…a meno che tu non inizierai a comunicare ed attirare nel modo giusto e portare i tuoi clienti direttamente nel deserto,con i giusti contenuti e la giusta struttura è possibile, soltanto cosi in molti hanno ottenuto il proprio obiettivo”, dice.

Presentati brevemente: chi sei? Che lavoro fai?

Sono Gabriel Marcheggiani, 21 anni, 5 anni fa ho iniziato a creare e vendere follower reali per Influencer e Persone comuni su Instagram. Ad oggi mi occupo di sviluppare un idea ed un preciso obiettivo a privati ed aziende attraverso il canale di comunicazione più immediato e funzionale i Social Network.

Quali sono gli aspetti più importanti del tuo lavoro?

Il primo è il divertimento. È fondamentale fare ciò che si fa, anche nei casi più difficili e stressanti, con piacere. Questo approccio aiuta anche a mettere bene in ordine le priorità. Il secondo è: mai farsi sopraffare dall’emozioni e dalle persone che ti stanno accanto, per fare il salto di livello è giusto frequentare persone compatibili a te energicamente parlando.

Hai un settore in cui preferisci lavorare? E un social con cui preferisci lavorare?

Il lavoro one to one è quello che mi entusiasma di più. Mi piacciono tutte quelle collaborazioni con Aziende Professionali con cui posso utilizzare tutta la mia creatività e sviluppare le idee in realtà ed ottenere risultati incredibili.

Il tuo rapporto con i social?

Li frequento. Mi piacciono. Su tutti: Instagram. Anche se mi appassiona, ad esempio,Tiktok: come algoritmo e visibilità è ottimo per lavorare e per passare del tempo.