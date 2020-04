Genova, accompagnano in ospedale il padre malato di tumore, multati perché sono in due

Accompagna insieme al fratello il padre, malato di tumore, a fare la terapia all'ospedale San Martino ma viene multata dalla polizia locale che contesta la violazione del decreto sul Covid. «Troppi due accompagnatori anche per un malato», sentenzia l'agente in servizio che ha bloccato l'auto all'altezza di viale Brigate Bisagno, a renderlo noto è il Secolo XIX.

Venuto a conoscenza del fatto, l'assessore alla polizia locale Stefano Garassino si scusa, a nome del Comune, per quanto accaduto. Ma dato che «la sanzione non si può annullare», l'invito dell'amministrazione alla persona multata è quello di fare ricorso in Prefettura «così la multa sarà certamente cancellata». Da parte sua, il comandante della polizia locale Gianluca Giurato evidenzia come il decreto anti-Covid sia «poco chiaro e troppo discrezionale» riporta il Secolo XIX.