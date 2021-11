Gkn,premiato lo studio legale (consulente della Lega) che aiutò a licenziare

Lo studio legale celebra il premio ottenuto con la difesa dei licenziamenti di Gkn

Lo studio legale LabLae premiato come studio legale dell'anno in materia di lavoro. Si tratta del team che ha difeso la Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) nel licenziamento di 422 operai. Studio fondato dall’avvocato Francesco Rotondi, che dal 2015 è anche consulente della Lega di Matteo Salvini. Secondo il Fatto Quotidiano, "nel 2018 Rotondi si vantava di aver affossato il “decreto Rider” voluto dal Movimento Cinque Stelle. Venerdì sera ha esibito il riconoscimento di Top Legal malgrado il dramma sociale sottostante alla vicenda Gkn. Dopo il post su Facebook, la pagina dello studio legale – bersagliata dall’indignazione generale – è diventata inaccessibile".

Gkn: Orlando, Riflettere su perché medaglia a chi licenzia

Il premio allo studio legale che ha assistito Gkn a licenziare i dipendenti "e' una notizia che mi ha fatto molto riflettere: bisogna riflettere su una societa' nella quale diventa una medaglia aver assistito una multinazionale nel licenziamento in tronco di lavoratori". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, rispondendo ai giornalisti a margine della VI conferenza nazionale sulle dipendenze. "Dobbiamo riflettere se questo e' un merito o forse, come sarebbe piu' giusto, un elemento che puo' provocare riprovazione sociale" ha aggiunto Orlando. Per il ministro "dobbiamo pensare a cosa sia successo per arrivare a questo punto. Non e' giusto vantarsi di un licenziamento. Bisogna riflettere sul come sia possibile che diventi quasi normale che uno rivendichi di aver assistito quel tipo di licenziamento. Se c'e' chi lo rivendica - ha concluso ironicamente - magari pensa anche che possa portare qualche prestigio". (AGI)Ge4/Sol 271238 NOV 21 NNNN