Green Pass, dictat di Forza Nuova agli iscritti: "Chi lo scarica è espulso"

Green Pass: Forza Nuova con un apposita circolare avverte i suoi iscritti che chi lo scarica verrà espluso. Ci sono però delle eccezioni

Forza Nuova è tra i partiti che più si sono spesi in critiche nei confronti del green pass, come conferma la partecipazione di molti suoi iscritti al No Paura Day in piazza Castello a Torino. Forza Nuova è talmente ostile alla certificazione verde da aver dettato una nuova regola: chi lo scarica viene viene espulso.

“La guerra del sistema contro le libertà fondamentali non è mai stata così spietata. Oggi il Green Pass sanitario è, dopo quasi due anni di restrizioni, coprifuoco, museruole e arresti domiciliari di massa, l’arma definitiva necessaria al regime per procedere sulla via di un altrettanto definitivo controllo sociale fondato sul terrore, che potrà essere solo ancora più asfissiante e spietato contro i dissidenti. - si legge nella circolare - Sarebbe, dunque, assolutamente inconcepibile che un forzanovista, oggi combattente di prima linea contro il Green Pass, pensasse di combattere questa guerra avendo scaricato il passaporto sanitario, mentendo a se stesso e ai suoi camerati fingendo di fare il guerriero ma avendo già venduto l’anima al nemico”.

In realtà il vaccino Covid in sé non comporta l'immediata espulsione dal partito. Come ha spiegato Luigi Cortese, segretario regionale di Forza Nuova, "il vaccino può essere fatto anche per motivi personali e familiari e su quello non possiamo dire nulla". Sono perdonati anche coloro che hanno sì fatto le due dosi di vaccino ma non scaricheranno la certificazione verde.