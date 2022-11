"Grida terribili di notte. Poi il silenzio". Caccia al serial killer di Roma

Serial killer Roma, tracce di sangue lasciate dall''assassino

Roma è sotto choc, potrebbe esserci un serial killer nella Capitale. Tre donne sono state uccise a coltellate. Si tratta di tre prostitute colpite forse dalla stessa mano in due appartamenti a 550 metri di distanza l'uno dall'altro nel quartiere romano di Prati. Ad essere brutalmente ammazzate due cittadine di nazionalità cinese, presumibilmente di mezza età ma sprovviste di documenti, e Marta Castano, una 65enne colombiana. Il primo omicidio è avvenuto in un appartamento al primo piano di via Augusto Riboty, proprio davanti al tribunale di piazzale Clodio. A poca distanza, in un appartamento al seminterrato in via Durazzo, vicino agli studi di La7, è stata invece trovata morta con una ferita al torace la 65enne. Per la vicinanza tra gli omicidi e la tipologia delle vittime colpite, gli inquirenti propendono per l'ipotesi serial killer.

La Squadra Mobile ha immediatamente avviato le indagini ascoltando condomini e testimoni, a cominciare dal portiere dei due stabili, mentre la Scientifica ha proceduto con i rilievi. Pur non potendosi escludere la premeditazione, - riporta il Corriere della Sera - il killer non ha agito con freddezza, ha reagito a un rifiuto o ha «vendicato» un’umiliazione vissuta in un precedente incontro, e questo potrebbe bruciarne la fuga. La testimonianza di un vicino delle vittime: "Due notti fa ho sentito un grido di donna, probabilmente straniera. Mi ha fatto impressione perché sembrava davvero che quella poveretta fosse molto spaventata". Giallo sull'orario di un delitto. "Sono sicura che il corpo di quella povera donna non si trovasse sul pianerottolo fra le 10 e le 10.30".